Верховный суд США отказался принимать к рассмотрению дело Виктора Бута

Верховный суд США отказался принимать к рассмотрению дело российского гражданина Виктора Бута. Как сообщает ТАСС, уведомление об отказе было опубликовано без объяснения причин такого решения.

В пресс-службе Верховного суда корреспонденту агентства заявили, что никакие дополнительные комментарии ни по делу Бута, ни по другим решениям не предоставляются. Высшая судебная инстанция, помимо дела Бута, сообщила об отказе от приема к рассмотрению сразу нескольких десятков прошений.

Защита обжаловала приговор Буту в Верховном суде США 22 февраля. В марте стало известно, что прокуратура отказалась подавать возражения против пересмотра приговора россиянину.

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Бут в апреле 2012 года был признан виновным американским судом в сговоре с целью продажи оружия организации «Революционные вооруженные силы Колумбии» (FARC), которая в США отнесена к террористическим. Россиянин свою вину не признал.

Бизнесмен был арестован в марте 2008 года в Таиланде по запросу Вашингтона. По данным открытых источников, поводом для задержания стали записи переговоров о поставках оружия с его участием, сделанные работавшими под прикрытием агентами Управления по борьбе с наркотиками США.