Защита Виктора Бута обжаловала приговор в Верховном суде США

Защита Виктора Бута, отбывающего 25-летний тюремный срок в американской тюрьме, обжаловала приговор россиянину в Верховном суде США. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Бута Алексея Тарасова.

«Дело подано в Верховный суд США», — сказал он, уточнив, что суд получит документы в течение суток.

В своем прошении защита Бута опирается на то, что прокуратура Нью-Йорка в ходе судебного разбирательства утаила от адвокатов тот факт, что британец Эндрю Смулян, проходивший в качестве подельника россиянина, на самом деле был секретным агентом американского Управления по борьбе с распространением наркотиков. Поэтому Бут, по словам Тарасова, не мог вступить с ним в сговор.

«В связи со вновь открывшимися обстоятельствами вердикт "виновен" необходимо отменить... Мы также говорим о том, что дело надо отправить на повторное рассмотрение», — отметил защитник.

В то же время Тарасов признал, что Верховный суд США рассматривает лишь 5 процентов жалоб, поданных адвокатами, а ограничений по срокам на изучение обращений нет. Чаще всего процесс занимает от одного до трех месяцев. Кроме того, по словам защитника, прокуратура может подать возражения в связи с направленными документами.

В апреле 2012 года Бут был признан виновным американским судом в сговоре с целью продажи оружия организации «Революционные вооруженные силы Колумбии» (FARC), которая в Соединенных Штатах отнесена к террористическим. Россиянин свою вину не признал.

Бизнесмен был арестован в Таиланде в марте 2008 года по запросу Вашингтона. По данным открытых источников, поводом для задержания стали записи переговоров о поставках оружия с его участием, сделанные работавшими под прикрытием агентами Управления по борьбе с наркотиками США.