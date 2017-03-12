Прокуратура США отказалась возражать против пересмотра дела Бута

Прокуратура отказалась подавать возражения в Верховный суд США против прошения защиты по пересмотру дела россиянина Виктора Бута, отбывающего 25-летний тюремный срок в американской тюрьме. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на его адвоката Алексея Тарасова.

«Накануне я получил документ, в котором говорится, что сторона гособвинения не будет подавать в Верховный суд никаких своих доводов в качестве возражения на поданные нами прошение», — рассказал адвокат. По его словам, это означает, что в случае принятия прошения к рассмотрению Верховный суд США будет изучать только доводы защиты Бута.

Решение по апелляции суд может принять в течение нескольких месяцев, предположил Тарасов. При этом он не исключил, что позиция прокуратуры связана с увольнением прокурора Манхэттена Прита Бхарары, выступавшего на процессе по делу россиянина в качестве представителя обвинения.

Защита Бута обжаловала его приговор 22 февраля. Адвокаты в своем прошении опираются на то, что прокуратура Нью-Йорка в ходе судебного разбирательства утаила от них тот факт, что британец Эндрю Смулян, проходивший в качестве подельника россиянина, на самом деле был секретным агентом американского Управления по борьбе с распространением наркотиков. Поэтому Бут не мог вступить с ним в сговор.

В апреле 2012 года Бут был признан виновным американским судом в сговоре с целью продажи оружия организации «Революционные вооруженные силы Колумбии» (FARC), которая в Соединенных Штатах отнесена к террористическим. Россиянин свою вину не признал.

Бизнесмен был арестован в Таиланде в марте 2008 года по запросу Вашингтона. По данным открытых источников, поводом для задержания стали записи переговоров о поставках оружия с его участием, сделанные работавшими под прикрытием агентами Управления по борьбе с наркотиками США.