Виктор Бут научит заключенных американской тюрьмы русскому языку

Российский бизнесмен Виктор Бут, отбывающий 25-летний тюремный срок в американской тюрьме, будет преподавать русский язык для заключенных. Об этом заявила его супруга Алла Бут в интервью радиостанции Baltcom, расшифровка беседы доступна на Mixnews.

«Там появились заключенные, которые хотят изучать русский язык. Администрация тюрьмы это одобрила, создана группа для изучения русского языка», — рассказала она.

Материалы по теме Американская охота на русских Что стоит за арестами россиян по запросу США в третьих странах

Она также пояснила, что это стало возможным после смягчения условий содержания ее супруга: из одиночной камеры он был переведен на общий режим.

В апреле 2012 года Бут был признан виновным американским судом в сговоре с целью продажи оружия организации «Революционные вооруженные силы Колумбии» (FARC), которая в Соединенных Штатах отнесена к террористическим. Россиянин свою вину не признал.

Бизнесмен был арестован в Таиланде в марте 2008 года по запросу Вашингтона. По данным открытых источников, поводом для задержания стали записи переговоров о поставках оружия с его участием, сделанные работавшими под прикрытием агентами Управления по борьбе с наркотиками США.

