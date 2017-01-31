Мир
 
Хотите видеть только хорошие новости?

Виктор Бут научит заключенных американской тюрьмы русскому языку

Перейти в «Мою Ленту»
Виктор Бут
Виктор Бут

Российский бизнесмен Виктор Бут, отбывающий 25-летний тюремный срок в американской тюрьме, будет преподавать русский язык для заключенных. Об этом заявила его супруга Алла Бут в интервью радиостанции Baltcom, расшифровка беседы доступна на Mixnews.

«Там появились заключенные, которые хотят изучать русский язык. Администрация тюрьмы это одобрила, создана группа для изучения русского языка», — рассказала она.

Она также пояснила, что это стало возможным после смягчения условий содержания ее супруга: из одиночной камеры он был переведен на общий режим.

В апреле 2012 года Бут был признан виновным американским судом в сговоре с целью продажи оружия организации «Революционные вооруженные силы Колумбии» (FARC), которая в Соединенных Штатах отнесена к террористическим. Россиянин свою вину не признал.

Бизнесмен был арестован в Таиланде в марте 2008 года по запросу Вашингтона. По данным открытых источников, поводом для задержания стали записи переговоров о поставках оружия с его участием, сделанные работавшими под прикрытием агентами Управления по борьбе с наркотиками США.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Эксклюзив Baltkom: "Оружейный барон" Бут будет преподавать русский в тюрьме США
Суд в США отказал Виктору Буту в пересмотре дела
Бута перевели из одиночной камеры на общий режим содержания
Последние новости
Украину предложили «поставить на место» после атаки в Донбассе
В Австралии начали поиски дельфина в майке
Установлена причина появления шума в мозге
Синоптики назвали срок прихода весны в Москву
«Ждун» «встретился» с Путиным и стал героем полотен классиков
Россия обвинила Нидерланды в затягивании расследования катастрофы МН17
Сенатор из Калифорнии призвала показать иммиграционные документы Мелании Трамп
Другие материалы рубрики
00:07 Сегодня
Протестующие против ограничений на въезд мусульман в США

Тише едешь, дальше будешь

Почему антимусульманский указ Трампа вызвал скандал и неразбериху на границе
14:21 Сегодня

Эксперты подтвердили сексотское прошлое Валенсы

14:27 Сегодня

Сенатор из Калифорнии призвала показать иммиграционные документы Мелании Трамп

12:39 Сегодня

США опровергли переброску вооружений на Филиппины

06:00 24 января 2017

«Для Трампа Украина станет инструментом торговли с Москвой»

Ричард Вайц о Китае, России и внешней политике нового американского президента
05:34 Сегодня

Трамп уволил исполняющую обязанности генпрокурора за критику его указа

13:03 Сегодня

Новый глава МИД Германии отменил визит в Брюссель из-за вируса

21:00 30 января 2017

Трамп подписал указ по борьбе с экономическим госрегулированием

00:03 30 января 2017

Господин, неприятный во всех отношениях

Победа Трампа заставила нервничать и Северную Корею, и Южную
12:01 Сегодня

Юнкер посчитал отмену антироссийских санкций преждевременным шагом

18:45 30 января 2017

Дамаск назвал «зоны безопасности» в Сирии нарушением суверенитета

12:13 Сегодня

Иран заявил о подготовке ответа на антимигрантский указ Трампа

Россия
ЦУМ, 1950 год«Подчеркнуть некрестьянские манеры»
Какой была роскошь в СССР и как менялось отношение к ней
«Изъятие ребенка — самая травматичная для него ситуация»
Кто, за что и на каких основаниях может разлучить детей и родителей
Названа сумма трат приезжающих в Москву туристов
Мужчину задержали за поджог сожительницы в Красноярском крае
Евгений Хорошевцев«В Кремле меня все зовут "дядей Женей"»
Диктор Евгений Хорошевцев рассказал «Ленте.ру» о работе с президентом
Мужчина рассказал полиции о планах убить Ротару секс-игрушкой
Кремль выразил серьезную обеспокоенность ситуацией в Донбассе
Все материалы
Мир
Протестующие против ограничений на въезд мусульман в СШАТише едешь, дальше будешь
Почему антимусульманский указ Трампа вызвал скандал и неразбериху на границе
«Израилю неважно, кто придет к власти в Сирии»
Ирина Звягельская о том, как избрание Трампа отразится на Ближнем Востоке
Господин, неприятный во всех отношениях
Победа Трампа заставила нервничать и Северную Корею, и Южную
Эксперты подтвердили сексотское прошлое Валенсы
Сенатор из Калифорнии призвала показать иммиграционные документы Мелании Трамп
Папа ФранцискРыцари против папы
Конфликт Мальтийского ордена и Понтифика завершился победой Ватикана
Реджеп Тайип ЭрдоганПрезидент всея османов
Эрдоган на пути к абсолютной власти в Турции
Все материалы
Бывший СССР
Тьма киргизская
Как выживают в одной из беднейших стран Средней Азии
В ДНР из заблокированной шахты спасли 152 горняка
Украинские силовики обстреляли Ясиноватую из «Градов»
В ДНР заявили о предотвращении теракта украинских спецслужб
Две сотни горняков оказались заблокированы на шахте в Донецке из-за обстрела ВСУ
Украина обвинила Россию в обострении ситуации в Донбассе
Порошенко прервал визит в Германию из-за ситуации в Авдеевке
Все материалы
Финансы
Легкая слабость
Как рубль готовят к девальвации
ЦБ понизил официальный доллар
«Проблема не в микрозаймах, а в нищете»
Финансовый омбудсмен Павел Медведев о борьбе богатых и бедных россиян с долгами
Аналитики Bloomberg рассказали о судьбе рубля в случае отмены санкций
Аналитики предрекли сохранение процентной ставки ФРС США
Россияне признались в уязвимости к кризису
Минфин предложил девальвировать рубль на 10 процентов
Все материалы
Бизнес
Залили глаза
О поражении производителей в войне за легальный рынок алкоголя
Пивоварам прописали новую диету
Отрасль приспосабливается к новым правилам игры
Приручить дракона
Особенности цифрового маркетинга в Китае
«Макдоналдс» начнет использовать только российские продукты
В Подмосковье реконструируют 10 молочных ферм
Московская область вошла в тройку лидеров по валовому региональному продукту
Таможня Владивостока предотвратила ввоз 1,5 тонны радиоактивных автозапчастей
Все материалы
Силовые структуры
March 4, 2015 - Srinagar, Kashmir - SRINAGAR, INDIAN ADMINISTERED KASHMIR, INDIA - MARCH 04: A recruits of Indian armys soldier from Kashmir arrange INSAS (Indian Small Arms System) rifles after his passing out parade at Rangreth in a garrison on MarchСтреляющие неудачники
Пять худших автоматов ХХ века по версии «Ленты.ру»
Убийца Мурат Агджаров (справа) и следователь Александр Страмцов (слева) во время следственных действийВоскресшая
Как в Рязани погребенная заживо спаслась от своих палачей-наркоплантаторов
В очереди за льготами на Ил-96
Перейдут ли российские авиакомпании на отечественную авиатехнику
В Москве вынесли приговор угнавшим служебную «Чайку» Генпрокуратуры
Индия впервые выдала разыскиваемого за преступления россиянина
Первый вертолет Ка-52 для Египта приступил к испытаниям
Россия обвинила Нидерланды в затягивании расследования катастрофы МН17
Все материалы
Наука и техника
Чуть не лопнуло
Названо неожиданное преимущество высокого кровяного давления
Утонченная резня
Девять неожиданных способов применения бензопилы
Запуск Atlas V«Без России в космос американцы не улетят»
Создатель РД-180 о зависимости США от России и превосходстве в космосе
В Денисовой пещере нашли древний гибрид зебры и осла
Установлена причина появления шума в мозге
Найден древнейший предок человека
В ЦЕРНе открыли новый источник асимметрии материи и антиматерии
Все материалы
Спорт
Пролетая над Пхенчханом
Россияне рискуют пропустить вторую Паралимпиаду подряд
Роджер Федерер Это надо видеть
Удар в пах сопернику, песня и поцелуй Федерера и другие моменты Australian Open
Олимпийский чемпион Сочи-2014 назвал свою дисквалификацию очередной провокацией
Депутат призвал российских паралимпийцев судиться
Родина проиграла украинке на теннисном турнире
В Госдуме задумались о выступлении российских легкоатлетов под флагом Белоруссии
Победитель Олимпиады в Сочи Труненков дисквалифицирован за допинг
Все материалы
Культура
Кино в эпоху Оруэлла
Русский допинг, осада Алеппо и другие сюжеты фильмов-победителей «Сандэнса»
Телу время
Женский эротизм глазами 17 фотохудожниц
Филип ГлассГласс — алмаз
Композитору-минималисту, автору музыки к «Левиафану» и GTA IV исполняется 80 лет
Джеймс Кэмерон обвинил «Оскар» в предвзятости к блокбастерам
Россия выступит во втором полуфинале «Евровидения-2017»
Конор Макгрегор опроверг свое участие в «Игре престолов»
Вышел новый трейлер «Красавицы и чудовища» с Эммой Уотсон
Все материалы
Интернет и СМИ
«Криминальную Россию» на экраны привносили
Как американцы создавали российское телевидение
Спасись и сохранись
Богачи набивают бункеры патронами в ожидании конца света
Мем на миллион
Как смешные картинки из интернета торгуются на бирже и становятся новой валютой
В сети поиздевались над украинским логотипом «Евровидения»
«Ждун» «встретился» с Путиным и стал героем полотен классиков
В сети анонимно рассказали о причинах измен своим партнерам
Леха Хомяк напоил 15-летнюю школьницу водкой ради подписчиков в YouTube
Все материалы
Ценности
Колье Insolence, ChaumetЗагорелись глаза
Украшения, которые может позволить себе Мелания Трамп
Puma выпустила кроссовки с бантами
Givenchy выпустил коллекцию одежды с ротвейлерами
Названа дата релиза обновленных кроссовок от Канье Уэста
Longines отметила начало чемпионата мира по горным лыжам в Санкт-Морице
Рискуют все
Люксовая индустрия опасается спада темпов и дефицита коньяка
Topshop подобрал невестам наряды для бюджетной свадьбы
Все материалы
Путешествия
Семья Торли у своего автодомаК черту ваши уроки
Как бросить школу и отправиться в многомесячное путешествие
Стоповер в подарок
Как за те же деньги посетить в два раза больше стран
Минтранс опроверг информацию СМИ о сроках возобновления полетов в Египет
Путешественник создаст эмоциональную карту Великобритании
Москву признали лидером внутреннего туризма
Эксперты оценили влияние указа Трампа на турпоток из России в США
Конюхов рассказал о самом опасном моменте экспедиции в Марианскую впадину
Все материалы
Из жизни
Игра в имитацию
Самые популярные фотографии Instagram за январь
«Во Франции мы за мультикультурность»
15 фотофактов о новой «Мисс Вселенная» Ирис Миттенар
Помесь шипу с мальтипу
10 новых дизайнерских пород собак и причины их популярности
Принцессы фитнеса
Десять самых тренированных женщин королевской крови
В США в бойскауты начнут принимать трансгендеров
Саудовский принц посадил 80 соколов в салон пассажирского самолета
Восьмилетняя онкопациентка записала видеообращение к Трампу
Все материалы
Тест: серийная машина или старая жестянка?
Непростой тест на знание современных (и не очень) автомобилей
Rolls-Royce выпустил последний «Фантом»
13 машин Шварценеггера
Железные кони «Железного Арни»
Китайцы купили долю финского партнера «Маруси»
50 самых продаваемых автомобилей в мире. Пятьдесят!
Самые популярные машины 2016 года на планете Земля
Составлен рейтинг популярности автобрендов по поисковым запросам
Двуликий МАЗ, который так и не появился
История асимметричного советского грузовика
Все материалы
«Мы начали решать свои проблемы, как в 90-х»
За потребительские кредиты смогут отбирать квартиры
Развели тут бордель
Экскурсия по самому большому публичному дому Южного полушария
Война дворцам
Каких домов лишились в 2016 году звезды Голливуда
Апартаменты в «Москва-Сити» подешевели вдвое
«Теперь она бомж и живет в закутке под лестницей»
История преподавательницы, лишившейся трех квартир в Москве
Москве предрекли торговый провал
Все материалы