Россия направила в Верховный суд США аргументацию по делу Бута

Россия представила на рассмотрение Верховного суда США аргументацию, направленную в поддержку решения об отмене приговора гражданину РФ Виктору Буту, который отбывает 25-летний тюремный срок в американской тюрьме. Об этом в субботу, 25 марта, сообщает РИА Новости со ссылкой на его адвоката Алексея Тарасова.

Юрист уточнил, что так называемая дружественная аргументация (Amicus Curiae) касается «норм международного права, в частности, экстерриториальной юрисдикции». «Это повышает возможность положительного рассмотрения нашей просьбы», — отметил Тарасов.

«Это первый раз, когда РФ подает такую аргументацию в Верховный суд... Министерство юстиции США не имело возражений против подачи Российской Федерацией данного документ», — добавил адвокат.

Защита Бута обжаловала его приговор в Верховном суде США 22 февраля. В марте стало известно, что прокуратура отказалась подавать возражения против пересмотра приговора россиянину. Тарасов пояснил, что в случае принятия прошения к рассмотрению Верховный суд будет изучать только доводы адвокатов россиянина.

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В апреле 2012 года Бут был признан виновным американским судом в сговоре с целью продажи оружия организации «Революционные вооруженные силы Колумбии» (FARC), которая в Соединенных Штатах отнесена к террористическим. Россиянин свою вину не признал.

Бизнесмен был арестован в Таиланде в марте 2008 года по запросу Вашингтона. По данным открытых источников, поводом для задержания стали записи переговоров о поставках оружия с его участием, сделанные работавшими под прикрытием агентами Управления по борьбе с наркотиками США.