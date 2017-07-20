Россия попросила США объяснить продление срока Буту из-за чайного гриба

Москва обратилась к Вашингтону за разъяснениями в связи с информацией о продлении в США срока осужденному россиянину Виктору Буту. Об этом сообщил заместитель официального представителя МИД России Артем Кожин, передает «Интерфакс».

«Мы внимательно следим за судьбой нашего соотечественника, учитывая грубый произвол, которым с самого начала, момента тайного ареста в 2008 году в Бангкоке, отличались действия против него американках спецслужб, следственных и судебных органов», — отметил дипломат.

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Ранее в июле адвокат Бута Алексей Тарасов рассказал, что к сроку его подзащитного добавили 40 дней после того, как в камере россиянина был найден выращенный им для лечения желудка чайный гриб. Пришедшая «с каким-то непонятным прибором» инспекция обвинила Бута в производстве алкоголя, в результате чего тот также был лишен определенных послаблений, пояснил юрист. Когда это произошло, он не уточнил.

Кроме того, Буту грозит увеличение срока почти на два месяца за несогласованное с руководством тюрьмы интервью, которое он дал в мае этого года российскому телеканалу RT.

Виктор Бут, арестованный в 2008-м в Таиланде по запросу Вашингтона, в апреле 2012 года был признан американским судом виновным в сговоре с целью продажи оружия организации «Революционным вооруженным силам Колумбии». В США эта организация отнесена к террористическим.

Россиянин свою вину не признал. Ему было назначено 25 лет лишения свободы. Сейчас он отбывает срок в тюрьме в городе Мэрион, штат Иллинойс.