США впервые за семь лет пустят в тюрьму к россиянину семью

Жена осужденного в США за контрабанду оружия россиянина Виктора Бута — Алла — заявила о разрешенном им свидании впервые за семь лет. Об этом во вторник, 10 сентября, сообщает РИА Новости.

«У нас первое свидание — это среда-четверг на следующей неделе (18-19 сентября — прим. «Ленты.ру»). Мы планируем прибыть туда к этому времени», — цитирует ее агентство.

Бут отметила, что еще не знает, в каких условиях пройдет свидание.

Виктора Бута, арестованного в 2008-м в Таиланде по запросу Вашингтона, американский суд в апреле 2012-го приговорил к 25 годам по делу о сговоре с целью продажи оружия Революционным вооруженным силам Колумбии (FARC). В США эта организация считается террористической. Россиянин вину не признал.

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