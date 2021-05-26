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Экс-посол США в России обратился к Путину в преддверии встречи с Байденом

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Майкл Макфол
Майкл Макфол
Фото: Pravda Komsomolskaya/ Globallokpress.com

Бывший посол США в России Майкл Макфол на своей странице в Twitter обратился к президенту России Владимиру Путину и заявил, что в преддверии встречи с американским лидером Джо Байденом нужно освободить заключенных в РФ Тревора Рида и Пола Уилана.

«Если бы Путин хотел стабильных, предсказуемых, нормализующихся отношений с США, он бы мог освободить несправедливо попавших в заключение американцев Рида и Уилана до встречи с Байденом в следующем месяце», — подчеркнул дипломат.

Макфол сопроводил публикацию заявлением представителя семьи осужденного Тревора Рида Джонатана Фрэнкса о том, что гражданин США заразился коронавирусом в российской колонии.

30 июля 2020 года Головинский суд Москвы вынес приговор Тревору Риду в виде девяти лет лишения свободы. 28-летнего американца признали виновным по статье 318 УК РФ («Применение к представителю власти насилия, опасного для жизни или здоровья»). По версии следствия, молодой человек напал на сотрудников полиции. В Конгрессе США призвали Россию освободить американца, назвав дело «политически мотивированным».

15 июня 2020 года Мосгорсуд приговорил гражданина США Пола Уилана к 16 годам колонии строгого режима, признав виновным в шпионаже. Гражданина США задержали в Москве 28 декабря 2018 года. На изъятой у него флешке была обнаружена информация, составляющая государственную тайну. Адвокат американца утверждал, что на носителе были личные сведения о его отдыхе в России во время предыдущих посещений.

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