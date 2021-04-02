Напавший на российских полицейских оказался бывшим охранником Обамы

Американец Тревор Рид, напавший на полицейских в Москве, оказался бывшим охранником экс-президента США Барака Обамы. Об этом семья Рида рассказала телеканалу CNN.

Во время службы морским пехотинцем Рид успел поработать в Вашингтоне и загородной резиденции президента США Кэмп-Дэвид. Его отец Джоу Рид предположил, что Тревора приговорили к тюремному сроку именно из-за его прошлого.

30 июля 2020 года Головинский суд Москвы приговорил Тревора Рида к девяти годам лишения свободы. 28-летнего американца признали виновным по статье 318 УК РФ («Применение к представителю власти насилия, опасного для жизни или здоровья»). Было установлено, что 16 августа 2019 года жильцы дома на Ленинградском шоссе вызвали полицию, чтобы утихомирить нетрезвого мужчину, повздорившего с несколькими женщинами. Но в отношении прибывших полицейских Рид также проявлял агрессию. По пути в отдел в служебном автомобиле он напал на полицейских — порвал обмундирование водителю и ударил его коллегу.

Сам Рид объяснил свое поведение литром выпитой водки. Перед оглашением приговора американец также пообещал больше никогда не пить данный алкогольный напиток. В Конгрессе США призвали Россию освободить американца, назвав дело «политически мотивированным».