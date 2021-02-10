Студент из США объяснил драку с полицией в Москве литром выпитой водки

Студент из США Тревор Рид, осужденный на девять лет колонии за нападение на полицейских в Москве, объяснил свое поведение литром выпитой водки. Об этом он заявил на заседании по апелляции на приговор, передает РИА Новости.

Исходя из материалов дела, в момент совершения преступления молодой человек был в состоянии тяжелого опьянения.

По ходатайству защиты Мосгорсуд назначил студенту психолого-психиатрическую экспертизу, которая должна показать, находился ли он в состоянии временного расстройства и не страдает ли он алкоголизмом или наркоманией. Это исследование может повлиять на выводы о вменяемости и степени виновности Рида.

30 июля 2020 года Головинский суд Москвы приговорил Тревора Рида к девяти годам лишения свободы. 28-летнего американца признали виновным по статье 318 УК РФ («Применение к представителю власти насилия, опасного для жизни или здоровья»). Было установлено, что 16 августа 2019 года жильцы дома на Ленинградском шоссе вызвали полицию, чтобы утихомирить нетрезвого мужчину, повздорившего с несколькими женщинами. Но в отношении прибывших полицейских Рид также проявлял агрессию. По пути в отдел в служебном автомобиле он напал на полицейских — порвал обмундирование водителю и ударил его коллегу.

Перед оглашением приговора американец пообещал больше никогда не пить водку.