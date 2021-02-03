Вор покончил с собой после нападения на российского полицейского

В Москве подозреваемый в краже покончил с собой, после того как напал на задержавшего его сотрудника полиции. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Инцидент произошел вечером 1 февраля на северо-востоке столицы. 35-летний уроженец Чечни был задержан в торговом центре за кражу. После того как вора доставили в отдел полиции по району Свиблово, мужчина стал вести себя неадекватно. Когда сотрудник правоохранительных органов попытался надеть на задержанного наручники, тот начал вырываться и успел несколько раз ударить полицейского по голове.

Пострадавшему оказали помощь, а дебошира направили в психосоматическое отделение больницы, где на следующий день его нашли мертвым. По предварительным данным, мужчина покончил с собой.