Разыскиваемый за разбой авторитет Резвый погиб при попытке сбежать от полиции

В Москве погиб криминальный авторитет Ризван Гусейнов, известный по прозвищу Резвый, при попытке сбежать от полиции. Об этом сообщает РЕН ТВ.

38-летний мужчина скончался в реанимации от тяжелых травм, полученных им в результате падения с высоты. Он десять лет находился в розыске за разбойные нападения на людей и предприятия в Хабаровском крае, сообщил агентству «Москва» источник в правоохранительных органах.

Сотрудники уголовного розыска выяснили местонахождения Резвого и решили провести его задержание в квартире жилого дома на улице Трехгорный Вал 24 декабря. Пытаясь скрыться от силовиков, мужчина выпрыгнул из окна седьмого этажа и получил смертельные травмы.

Погибший — уроженец Сахалинской области. Начата проверка для установления обстоятельств произошедшего.

11 декабря сообщалось, что в Москве подозреваемый в педофилии 44-летний тренер по шахматам попытался сбежать из следственного отдела. Он выпрыгнул из окна пятого этажа, на котором был кабинет следователя, на козырек здания, находившийся на уровне третьего этажа. Беглец был немедленно задержан подоспевшими полицейскими.