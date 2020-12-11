Заподозренный в педофилии тренер по шахматам сбежал от полиции через окно

В Москве задержан 44-летний тренер по шахматам, которого заподозрили в педофилии. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным издания, мужчина подозревается в развратных действиях в отношении не достигшего 14-летнего возраста лица. Полицейские доставили тренера в следственный отдел, откуда он попытался сбежать — выпрыгнул из окна пятого этажа, на котором был кабинет следователя, на козырек здания, находившийся на уровне третьего этажа. Беглец был немедленно задержан подоспевшими полицейскими.

Подозреваемый, признанный Международной шахматной федерацией (FIDE) мастером по шахматам, на протяжении 25 лет занимался тренерской работой. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов изучают все обстоятельства дела задержанного тренера. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

17 июня сообщалось, что в Подмосковье тренера по легкой атлетике из школы олимпийского резерва задержали по подозрению в педофилии.