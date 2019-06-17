В школе олимпийского резерва нашли тренера-педофила

В Подмосковье тренера по легкой атлетике из школы олимпийского резерва задержали по подозрению в педофилии. Об этом в понедельник, 17 июня, сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, о произошедшем стало известно благодаря восьмилетней потерпевшей. Девочка стала регулярно задерживаться на тренировках. 15 июня, в ответ на вопросы матери, она рассказала будто тренер часто требовал от нее оставаться в кабинете или зале, где «совершал с ней развратные действия».

Женщина обратилась в полицию, и сотрудники правоохранительных органов задержали спортсмена. В настоящее время в отношении него возбуждено уголовное дело по статье 132 («Насильственные действия сексуального характера») УК РФ.

Факт заявления, написанного матерью потерпевшей, «Ленте.ру» подтвердили в управлении Следственного комитета России (СКР) по Московской области

14 июня сообщалось, что суд приговорил 55-летнего учителя одной из школ Санкт-Петербурга к 17 годам лишения свободы в колонии строгого режима за сексуальное насилие над детьми, отдыхавшими в детском лагере «Юный Кировец».

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