Российский учитель сел за сексуальное насилие над мальчиками в детском лагере

Суд приговорил 55-летнего учителя одной из школ Санкт-Петербурга к 17 годам лишения свободы в колонии строгого режима за сексуальное насилие над детьми, отдыхавшими в детском лагере «Юный Кировец». Об этом сообщила пресс-служба управления Следственного комитета по Ленинградской области.

Следствием и судом установлено, что мужчина с 2014 по 2017 год работал воспитателем частного детского лагеря «Юный Кировец» в поселке Сиверский Гатчинского района Ленинградской области. Он неоднократно совершал насильственные действия сексуального характера в отношении двух братьев 13 и 14 лет, которые в силу своего возраста и имеющихся заболеваний не могли понимать значение и характер совершаемых с ними действий.

В ходе расследования было установлено, что аналогичное преступление обвиняемый совершил в отношении 11-летнего мальчика.

Педофил был выявлен после обращения в Следственный комитет женщины, которая сообщила о противоправных действиях воспитателя. Под тяжестью собранных доказательств мужчина признался в содеянном, однако впоследствии отказался давать какие-либо показания, воспользовавшись конституционным правом не свидетельствовать против себя.

На момент задержания мужчина работал педагогом-психологом в одной из школ Санкт-Петербурга и был классным руководителем учеников 5-го класса.

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