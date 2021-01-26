Бывший российский футболист напал на полицейских в Подмосковье

Константин Ионов, бывший российский футболист, выступавший за подмосковный «Сатурн» и ростовский СКА, напал на полицейских в Подмосковье. Об этом сообщает Telegram-канал LIFE SHOT.

Сотрудники ППС остановили Ионова для проверки документов. В этот момент спортсмен шел по улице в сопровождении друга. По данным источника, он находился в нетрезвом состоянии.

Мужчины отказались предъявить паспорта и попытались скрыться. Когда патрульные догнали их, завязалась драка. В результате полицейские получили ушибы головы и ссадины.

Ионова с приятелем доставили в отдел, после допроса их отпустили. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Кроме «Сатурна» и СКА, Ионов выступал за саратовский «Сокол», «Уфу», «Знамя труда» и ряд других клубов. Сейчас 37-летний бывший нападающий тренирует футбольную команду в Егорьевске.