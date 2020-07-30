Студента из США посадили на девять лет за нападение на полицейских в Москве

Головинский суд Москвы приговорил студента из США Тревора Рида к девяти годам лишения свободы за нападение на полицейских в столице. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

28-летнего американца признали виновным по статье 318 УК РФ («Применение к представителю власти насилия, опасного для жизни или здоровья»). Он будет отбывать наказание в колонии общего режима. Также суд обязал его выплатить по 100 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда двоим потерпевшим.

По данным следствия, 16 августа 2019 года жильцы дома на Ленинградском шоссе вызвали полицию, чтобы утихомирить нетрезвого мужчину, повздорившего с несколькими женщинами. Дебошир проявил агрессию в отношении прибывших полицейских, попытался оказать им сопротивление. По пути в отдел МВД Рид в служебном автомобиле напал на полицейских. Он порвал обмундирование водителю и ударил его коллегу, создав аварийную ситуацию на дороге.

Рид является студентом Университета Северного Техаса. Он приехал в Россию по туристической визе. Американец остановился в квартире своей девушки, проживавшей недалеко от Ленинградского шоссе.

Ранее он проходил службу в Корпусе морской пехоты США, рассказывал его отец газете The New York Times. Его родственники называют обвинения ложными и просят администрацию США обратить внимание на это дело.

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