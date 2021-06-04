Кремль раскрыл формат предстоящих переговоров Путина и Байдена

Фиксированной повестки переговоров президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена нет, стороны также согласовали беседу в формате «тет-а-тет», сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его цитирует РИА Новости в пятницу, 4 июня.

По его словам, значительная часть времени будет отведена вопросам, которые захотят озвучить сами главы государств. В ответ на уточняющий вопрос Песков заметил, что российский лидер не планирует специально поднимать тему Белоруссии.

По итогам встречи в Женеве Путин встретится с пулом журналистов, добавил пресс-секретарь президента.

Ранее в пятницу, комментируя предстоящую встречу лидеров двух государств, Песков заметил, что потенциал разногласий и даже конфликтных моментов в двусторонних отношениях настолько велик, что ожидать каких-то «подвижек в достижении понимания не приходится».

Встреча президентов России и США пройдет 16 июня в Женеве. В Белом доме ранее сообщили, что одной из тем, выбранных Байденом для разговора с Путиным, станет кибербезопасность.