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В России оценили планы Байдена вести диалог с Путиным «с позиции силы»

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Фото: Carlos Barria / REUTERS

США вряд ли смогут говорить с Россией с позиции силы. Об этом агентству РИА Новости заявил член международного комитета Совета Федерации Сергей Цеков.

Так он прокомментировал высказывание советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана о том, что президент США начинает свое европейское турне, в ходе которого встретится с российским коллегой Владимиром Путиным, «с позиции силы».

«Это исключено. С Россией говорить с позиции силы бесперспективно, диалог можно строить только на равных, на взаимоуважительной основе. Россия во многом имеет силу, равную США», — указал сенатор. Он добавил, что содержательный разговор с выходом на конкретный результат невозможен при подобном подходе.

Американский лидер провел телефонный разговор с Путиным 13 апреля. В частности, он призвал президента России провести двусторонний саммит на территории нейтральной страны. После этого стало известно, что президенты встретятся очно текущим летом.

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