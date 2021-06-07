В России оценили планы Байдена вести диалог с Путиным «с позиции силы»

США вряд ли смогут говорить с Россией с позиции силы. Об этом агентству РИА Новости заявил член международного комитета Совета Федерации Сергей Цеков.

Так он прокомментировал высказывание советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана о том, что президент США начинает свое европейское турне, в ходе которого встретится с российским коллегой Владимиром Путиным, «с позиции силы».

«Это исключено. С Россией говорить с позиции силы бесперспективно, диалог можно строить только на равных, на взаимоуважительной основе. Россия во многом имеет силу, равную США», — указал сенатор. Он добавил, что содержательный разговор с выходом на конкретный результат невозможен при подобном подходе.

Американский лидер провел телефонный разговор с Путиным 13 апреля. В частности, он призвал президента России провести двусторонний саммит на территории нейтральной страны. После этого стало известно, что президенты встретятся очно текущим летом.