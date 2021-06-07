США захотели продолжить общение с Россией

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что в дальнейшем страна готова общаться с Россией, если она изменит свой курс. Такое мнение он выразил в интервью Axios.

По его словам, предстоящий через неделю в Женеве саммит президентов США Джо Байдена и России Владимира Путина вряд ли покажет, захочет ли Москва делать что-то подобное. В ходе встречи американский лидер намерен прямо сказать, чего ожидать от США, если агрессивные безрассудные действия против страны продолжатся.

«Он столь же ясно даст понять, что если Россия в своих действиях выберет другой курс, мы предпочтем более стабильные отношения. Это пойдет на пользу нашему народу, российскому народу, всему миру», — отметил Блинкен.

При этом он заявил, что не может сказать оптимистично ли настроен или нет относительно испытания этой возможности, но важно это узнать. «Не думаю, что это будет ясно после первой встречи, но у нас будут определенные данные», — отметил Блинкен.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что в случае агрессивных и безрассудных действий России по отношению к Вашингтону или его союзникам последует ответ. Он отметил, что США «предпочли бы иметь более стабильные и предсказуемые отношения с Россией», но при этом пригрозил, что в противном случае Вашингтону придется принимать меры.

Встреча президентов России и США пройдет 16 июня в Женеве. В Белом доме ранее сообщили, что одной из тем, выбранных Байденом для разговора с Путиным, станет кибербезопасность.