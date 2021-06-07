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Госсекретарь США примет участие во встрече Путина и Байдена

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Энтони Блинкен
Энтони Блинкен
Фото: Reuters

Госсекретарь США Энтони Блинкен примет участие во встрече президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, которая запланирована на 16 июня. Об этом сообщили в американском ведомстве, передает РИА Новости.

Как отметили в Госдепе, Блинкен отправится вместе с Джо Байденом в его первое на посту главы государства турне. Оно начнется в Великобритании, а закончится в Швейцарии, где и пройдет встреча с Владимиром Путиным, в которой госсекретарь также примет участие.

Ранее в Белом доме заявили, что Вашингтон рассматривает грядущую встречу Путина и Байдена не как «поощрение» российской стороне, а как защиту своих национальных интересов. По словам советника американского лидера по национальной безопасности Джейка Салливана, Байден намерен также поднять вопрос об ответных мерах США в случае, если от России продолжат происходить «пагубные действия».

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