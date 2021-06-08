Стало известно о проблемах в Женеве из-за саммита России и США

В Женеве возникли проблемы с движением транспорта в преддверии встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. Об этом стало известно из заявления мэра Женевы Федерики Перлер, которая дала комментарий РИА Новости.

«Я считаю, что неудобства, связанные с передвижением по городу, будут сведены к минимуму благодаря нашему гостеприимству», — добавила Перлер.

6 июня сообщалось, что из-за российско-американского саммита 16 июня небо над Женевой будет закрыто. Швейцарское федеральное управление гражданской авиации (BAZL) подчеркнуло, что этот процесс «хорошо отлажен» благодаря опыту проведения Всемирного экономического форума в Давосе. На мероприятие ежегодно приглашаются ведущие руководители бизнеса, политические лидеры, видные мыслители и журналисты.

По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, фиксированной повестки мероприятия еще нет. Он отметил, значительная часть времени будет отведена вопросам, которые захотят озвучить сами президенты. В Белом доме рассказали, что политики обсудят контроль вооружений, кибербезопасность, Украину и Белоруссию.

Быстрая доставка новостей — в «Ленте дня» в Telegram подписаться