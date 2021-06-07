Пушков прокомментировал слова «обиженного» на США Зеленского

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова украинского лидера Владимира Зеленского, назвав того «обиженным» из-за решения президента США Джо Байдена по «Северному потоку-2». Об этом он в понедельник, 7 июня, написал в своем Telegram-канале.

«"Могли бы хотя бы предупредить...". Это обиженный Зеленский о решении США по "Северному потоку-2". Но — не предупредили. И это логично. В Киеве серьезно ошиблись, посчитав себя центром мира из-за конфликта с Россией», — заявил российский политик.

Он полагает, что Украина — не более, чем тактический инструмент Запада в ходе схватки в «большом треугольнике» из США, России и Китая, имеющей, по мнению Пушкова, решающее значение для судеб мира. И «США могут его по необходимости использовать, а могут и проигнорировать».

«После периода, когда Запад носился с Украиной, как с писаной торбой, чем немало развратил Киев, сообщив ему во многом ложное ощущение собственной значимости, наступил период усталости от Украины. И понимания, что на деле ее роль в мировой политике — более, чем скромная», — заключил сенатор.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что удивился отказом США ввести санкции против компании Nord Stream 2 AG, которая реализует проект российского газопровода «Северный поток-2». Он также сказал, что готов встретиться с коллегой из США до российско-американского саммита, поскольку многие вещи нельзя обсудить по телефону. В то же время источник в Белом доме сообщил, что Байден не будет встречаться с Зеленским до переговоров с президентом России Владимиром Путиным.