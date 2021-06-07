Пушков резко ответил на желание Байдена наладить стабильные отношения с Россией

Член Совета Федерации Алексей Пушков в своем аккаунте в Twitter резко ответил на заявления президента США Джо Байдена о том, что США хотят стабильных отношений с Россией. Он отметил, что американский лидер в статье журнала The Washington Post не сказал ничего нового.

Сенатор подчеркнул, что Москву пытаются припугнуть жестким ответом, если она «нанесет ущерб» Соединенным Штатам, а в остальном декларируют стремление к стабилизации. «Но Байден не объяснил, продолжат ли США угрожать интересам России. А в этом суть», — заключил Пушков.

Ранее президент США Джо Байден в статье журнала The Washington Post заявил, что хочет стабильных и предсказуемых отношений с Россией. «Мы хотим стабильных и предсказуемых отношений, в рамках которых мы могли бы работать с Россией по таким вопросам, как стратегическая стабильность и контроль над вооружениями», — сказал глава Белого дома.