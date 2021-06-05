В Госдуме назвали способные сблизить Россию и США темы

Контроль над вооружениями и вопрос в отношении Ирана могут стать точками соприкосновения в обсуждении на встрече президента России Владимира Путина и президента США Джо Байдена. Так считает политолог, председатель комитета Госдумы по образованию и науке Вячеслав Никонов, передает РИА Новости.

По словам эксперта, тем, по которым Россия и США могут сблизиться, не так много, но они есть. Если стороны достигнут договоренностей о возрождении части ранее существовавших переговорных форматов, это будет большим достижением.

«Хотя бы по контролю над вооружениями, может быть, по экономическим вопросам, возможно, даже политического диалога. Если что-то на этом направлении произойдет, это уже будет успехом», — заявил Никонов.

Также политолог отметил, как бы ни закончилась встреча между Путиным и Байденом, она будет признана американским внешнеполитическим успехом. Этот феномен Никонов объясняет так: чтобы иметь успех среди жителей США и при этом вести успешный диалог с Москвой, американский президент должен иметь репутацию русофоба — этим обладает Байден, который также является «любимцем прессы» и у которого «нет ошибок и не бывает».

Ранее Белый дом поделился ожиданиями от встречи Путина и Байдена. В частности, США не рассчитывают, что саммит поможет разрешить все проблемы и вызовы в отношениях двух стран. При этом американская сторона рассматривает встречу как возможность обсудить сферы, где у стран есть совместные интересы, и «темы, где у нас присутствует озабоченность».

Встреча президентов России и США пройдет 16 июня в Женеве. В Белом доме ранее сообщили, что одной из тем, выбранных Байденом для разговора с Путиным, станет кибербезопасность.