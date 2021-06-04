Белый дом поделился ожиданиями от встречи Путина и Байдена

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки поделилась ожиданиями администрации США от встречи российского и американского президентов Владимира Путина и Джо Байдена, которая запланирована на июнь. Ее слова передает РИА Новости.

По словам Псаки, США не рассчитывают, что саммит поможет разрешить все проблемы и вызовы в отношениях двух стран. «Мы по-прежнему ожидаем трудных дискуссий в будущем», — сказала она.

При этом американская сторона рассматривает встречу как возможность обсудить сферы, где у стран есть совместные интересы, и «темы, где у нас присутствует озабоченность», добавила пресс-секретарь.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщал, что фиксированной повестки переговоров Владимира Путина и Джо Байдена нет. Кроме того, стороны согласовали беседу в формате тет-а-тет.

Встреча президентов России и США пройдет 16 июня в Женеве. В Белом доме ранее сообщили, что одной из тем, выбранных Байденом для разговора с Путиным, станет кибербезопасность.