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Пушков оценил шансы Трампа вернуться на политическую сцену

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Дональд Трамп
Дональд Трамп
Фото: Paul Hennessy/ Globallookpress.com

Член Совета Федерации Алексей Пушков оценил обращение бывшего президента США Дональда Трампа к членам Республиканской партии. По мнению сенатора, у экс-лидера отсутствует достаточно значимая идея, чтобы иметь шанс вернуться на политическую арену. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Трамп пытается вернуться на политическую сцену, но у него нет новой крупной идеи. Чего-то в духе "Сделаем Америку снова великой!" Возможно, она у него появится позже», — отметил Пушков. Сенатор добавил, что другого лидера у республиканцев все равно нет и на данном этапе подходящие кандидатуры отсутствуют.

6 июня Трамп выступил на съезде Республиканской партии в Северной Каролине. Это его первое появление за последние месяцы. Экс-глава Белого дома заявил, что нынешняя администрация США является самой радикальной в истории и продвигает токсичные критические расистские теории. Он также обвинил президента США Джо Байдена в поддержке «Северного потока-2» и в том, что американские власти «позволили» России его построить.

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