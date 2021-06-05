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Пушков обвинил США в ненависти к Китаю

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Фото: Federation Council of Russia/ Globallookpress.com

Член Совета Федерации Алексей Пушков обвинил США в ненависти к Китаю в своем Telegram-канале.

Политик привел данные опроса YouGov, согласно которым большинство американцев считают, что коронавирус возник в Уханьском институте вирусологии. Кроме того, почти четверть респондентов уверены, что инфекция «была выпущена специально».

«Для них это еще одна причина ненавидеть Китай, который и так теснит США с их позиции ведущей экономической державы мира», — написал Пушков.

Ранее ВОЗ выпустила доклад по итогам поездки в китайский Ухань с целью выяснить происхождение коронавируса. Как и сообщалось ранее, в докладе говорится, что пандемия, скорее всего, не результат утечки из лаборатории. Эксперты пришли к выводу, что вирус, вероятно, попал к человеку от летучих мышей через других животных.

США и еще 13 стран выразили обеспокоенность в связи с публикацией доклада, отметив, что расследование было проведено со значительной задержкой, а эксперты ВОЗ не получили доступа к полной информации, связанной со вспышкой вируса в Китае.

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