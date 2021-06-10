В Швейцарии назвали место встречи Путина и Байдена

Встреча президента России Владимира Путина с его американским коллегой Джо Байденом пройдет в Женеве на вилле La Grange. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МИД Швейцарии.

Ранее сообщалось, что в качестве места для переговоров двух лидеров также рассматривали отель Hôtel Résidence Parc des Eaux Vives, расположенный в том же парке, что и вилла.

9 июня в Белом доме раскрыли темы для разговора на встрече Путина и Байдена. Так, в ходе саммита Байден намерен обсудить с Путиным недавние хакерские атаки с использованием вирусов-вымогателей. Кроме того, американский лидер обсудит с президентом России вопросы доставки гуманитарной помощи в Сирию и возможные пути выхода на договоренности с Ираном по его ядерной программе.

Встреча президентов России и США пройдет 16 июня в Женеве.