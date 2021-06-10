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Байден вознамерился заявить Путину о «возвращении Америки»

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Джо Байден
Джо Байден
Фото: Samuel Corum/ Globallookpress.com

Президент США Джо Байден заявил, что даст понять российскому лидеру Владимиру Путину, что «Америка вернулась». Об этом он сказал в своем выступлении перед военными на американской базе в Великобритании, его слова приводит РИА Новости.

«Чтобы дать ему знать, что я хочу, чтобы он знал», — подчеркнул глава Белого дома и добавил, что на всех этапах своего первого зарубежного турне будет говорить о возвращении Соединенных Штатов.

Президент заявил, что США полны решимости играть роль сильного лидера на международной арене и готовы «вести за собой с силой». Байден также отметил, что Вашингтон не ищет конфликта с Москвой, однако ответит на «вредоносные действия». По его словам, обе нации несут ответственность за стратегическую стабильность, и глава американского государства относится к ней серьезно.

Ранее помощник по национальной безопасности главы американской администрации Джейк Салливан в беседе с журналистами раскрыл темы для разговора на встрече президентов России Владимира Путина и США Джо Байдена. Так, глава американского государства намерен обсудить недавние хакерские атаки с использованием вирусов-вымогателей, а также вопросы доставки гуманитарной помощи в Сирию и возможные пути выхода на договоренности с Ираном по его ядерной программе.

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