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В Белом доме раскрыли важные темы на встрече Путина и Байдена

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Джейк Салливан
Джейк Салливан
Фото: Reuters / Leah Millis

Помощник по национальной безопасности главы американской администрации Джейк Салливан в беседе с журналистами раскрыл темы для разговора на встрече президентов России Владимира Путина и США Джо Байдена. Об этом пишет ТАСС.

Так, в ходе встрече Байден намерен обсудить с Путиным недавние хакерские атаки с использованием вирусов-вымогателей. При этом Салливан подчеркнул, что США не считают, что правительство России каким-либо образом причастно к этим атакам. «Россия может и должна сделать шаги, чтобы принять меры против этого», — сказал он.

Кроме того, американский лидер намерен обсудить с президентом России вопросы доставки гуманитарной помощи в Сирию. «Наша позиция в вопросе гуманитарного доступа хороша известна. Мы считаем, что должен быть трансграничный гуманитарный доступ для спасения жизней», — заявил представитель Белого дома.

Также представитель американской администрации выразил надежду, что президенты России и США обсудят на встрече возможные пути выхода на договоренности с Ираном по его ядерной программе.

Ранее официальный представитель Белого дома Джен Псаки рассказала, что президент США Джо Байден с командой готовится к своему первому зарубежному турне и саммитам с НАТО, G7 и к встрече российским коллегой Владимиром Путиным. По словам Псаки, у американского лидера десятилетия опыта, на которые он полагается.

Встреча президентов России и США пройдет 16 июня в Женеве. Ранее в МИД России выразили надежду, что одним из решений, принятых на встрече Владимира Путина и Джо Байдена, может быть возвращение послов России и США в местные диппредставительства.

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