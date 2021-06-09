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Лавров рассказал об отсутствии ожиданий от встречи Путина и Байдена

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Сергей Лавров
Сергей Лавров
Фото: МИД РФ / Globallookpress.com

Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал предстоящую встречу российского и американского президентов Владимира Путина и Джо Байдена и поделился предположениями по поводу ее итогов. Его цитирует РИА Новости.

По словам министра, у Москвы отсутствуют ожидания от саммита. «У нас нет никаких иллюзий, что грядут какие-то прорывы. Но есть объективная необходимость в обмене мнениями на высшем уровне», — рассказал он.

В частности, президентам нужно обсудить угрозы, с которыми сталкиваются Россия и США, пояснил Лавров.

Встреча президентов России и США пройдет 16 июня в Женеве. В МИД РФ выразили надежду, что одним из решений, принятых на встрече Путина и Байдена, может быть возвращение послов в местные диппредставительства. Кроме того, страны будут обсуждать ситуацию на Украине. В Белом доме также говорили, что политики будут обсуждать Белоруссию и контроль над вооружениями.

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