ЕС и США создадут совет для координации политики по России

Участники саммита Евросоюз (ЕС) — США, который пройдет 15 июня в Брюсселе, объявят о создании совета для координации политики по России. Об этом сообщил ТАСС дипломатический источник в Брюсселе.

«На саммите ЕС — США будет озвучено решение о создании структурированного диалога по координации политики в отношении России», — отметил собеседник.

8 июня президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что Евросоюз обсудит Россию на новом саммите, который состоится 25 июня.

Ранее замглавы Министерства иностранных дел России Александр Грушко заявил, что отношения России и Евросоюза достигли нулевой точки. «Это нулевая точка, которая не позволяет двигаться вперед. И нынешнее положение вещей противоречит глубинным интересам самих европейцев», — подчеркнул дипломат.

16 июня в Женеве пройдет встреча президентов России и США. Ранее в МИД России выразили надежду, что одним из решений, принятых на встрече Владимира Путина и Джо Байдена, может быть возвращение послов России и США в местные диппредставительства.