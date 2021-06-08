В МИД заявили о «нулевой точке» в отношениях с Евросоюзом

Замглавы Министерства иностранных дел России Алекандр Грушко заявил, что отношения России и Евросоюза достигли нулевой точки. Его слова передает РИА Новости.

«Это нулевая точка, которая не позволяет двигаться вперед. И нынешнее положение вещей противоречит глубинным интересам самих европейцев», — подчеркнул дипломат. Он сообщил о распространении осознания ненормальности текущего уровня отношений Москвы с европейской стороной.

Замглавы МИД напомнил, что во взаимодействии России и ЕС на протяжении долгого времени было много позитивных аспектов. В частности, он отметил большие объемы торговли и взаимных инвестиций, а также регулярные двусторонние саммиты. По словам дипломата, отношения европейской и российской стороны стали «заложником политического решения ЕС увязать их с выполнением Минских соглашений».

Ранее Грушко назвал нереалистичной возможность проведения встречи Совета Россия — НАТО в ближайшее время. Он добавил, что обсуждение вопросов безопасности с Североатлантическим альянсом «вряд ли может быть серьезным», если организация не восстановит нормальные контакты в военной сфере.

Минские соглашения были подписаны 12 февраля 2015 года. Они подразумевают предоставление Донбассу особого статуса в составе Украины, вывод всех вооруженных подразделений с его территории и проведение местных выборов. Отсутствие прогресса в их выполнении констатируют все стороны конфликта.