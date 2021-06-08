В МИД оценили возможность переговоров России и НАТО

В Министерстве иностранных дел России оценили возможность проведения встречи Совета Россия — НАТО в ближайшее время. Замглавы ведомства Александр Грушко назвал эту инициативу «нереалистичной в нынешних условиях». Его слова передает РИА Новости.

Дипломат подчеркнул, что Москва не уходит от диалога с альянсом и сама инициировала встречу Совета в 2019 году. Он отметил, что российская сторона готова к переговорам о деэскалации и выдвинула множество предложений в этой сфере.

Грушко добавил, что обсуждение вопросов безопасности с НАТО «вряд ли может быть серьезным», если организация не восстановит нормальные контакты в военной сфере. Он напомнил, что из-за стратегических решений альянса и демонизации России прибалтийский и черноморский регионы стали «ареной военного противостояния».

По словам замглавы МИД, совместная повестка Москвы и НАТО была основана на сотрудничестве в управлении глобальными проектами, в частности, в борьбе с терроризмом. «Но НАТО избрала другой путь, поэтому позитивной повестки дня нет», — заключил Грушко.

7 июня генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг предложил Москве провести переговоры в рамках встречи Совета Россия — НАТО. По словам генсека, альянс предложил российской стороне организовать встречу более года назад, но еще не получил положительного ответа. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ответила, что страна готова к диалогу.