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Генсек НАТО рассказал о двойственном подходе в отношении России

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Генсек НАТО Йенс Столтенберг
Генсек НАТО Йенс Столтенберг
Фото: Reuters

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг рассказал о подходе альянса в отношении России. Его цитирует ТАСС.

Политик рассказал, что обсуждал Москву на встрече с президентом США Джо Байденом. Они сошлись на том, что подход в отношении России должен быть двойственным, направленным как на сдерживание, так и на диалог.

Как отмечает корреспондент ТАСС, Столтенберг не уточнил, состоится ли заседание Совета Россия — НАТО в ближайшее время.

Ранее Столтенберг сам предложил Москве провести переговоры в рамках встречи Совета Россия — НАТО. По словам генсека, альянс предложил российской стороне организовать встречу более года назад, но еще не получил положительного ответа. При этом официальный представитель российского МИД Мария Захарова ответила, что страна готова к диалогу.

Кроме того, генсек Североатлантического альянса отказался считать диалог с Россией признаком слабости. «Мы сильны, мы едины. Мы должны говорить с ней», — заявил он.


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