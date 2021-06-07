Генсек НАТО предложил России провести переговоры

Генеральный секретарь Североатлантического альянса (НАТО) Йенс Столтенберг предложил Москве провести переговоры в рамках встречи Совета «Россия — НАТО» (СРН). Его слова приводит газета Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Политик подчеркнул, что заседания СРН не проводились на протяжении 19 месяцев. «У нас есть много тем для обсуждения, которые отвечают общим интересам НАТО и России», — отметил он. По словам генсека, альянс предложил российской стороне организовать встречу более года назад, но все еще не получил положительного ответа. По его словам, «мяч теперь находится на стороне России».

Столтенберг также назвал основные темы, которые НАТО планирует обсудить с Москвой. Среди них он упомянул обсуждение военных маневров для «предотвращения недопонимания и возможной эскалации» и установление необходимого уровня прозрачности в военной деятельности сторон.

«Отношения НАТО и России сейчас достигли низшей точки, которой мы не знали со времен окончания холодной войны», — заявил генсек. Он заключил, что лучший способ для снижения уровня напряженности — это диалог в формате СРН.

1 июня российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Москва готова возобновить диалог с НАТО — восстановить совет «Россия — НАТО», при этом начаться контакт должен с военных. Дипломат также сообщил о «злонамеренных планах», имеющихся у альянса в отношении России.