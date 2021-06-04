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Генсек НАТО назвал смысл диалога с Россией

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Йенс Столтенберг
Йенс Столтенберг
Фото: Stephanie Lecocq / Reuters

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал смысл диалога альянса с Россией: по его словам, западным странам необходимо снижать напряжение с Москвой. Его слова передает РИА Новости.

Таким образом он прокомментировал своевременность встречи президентов США и России — генсек считает, что этот шаг соответствует двойственному подходу к Москве, в котором сдерживание и оборона совмещаются с диалогом. Отношения с российским государством при этом следует улучшать.

«Россия – наш сосед, мы должны снизить напряженность. Но даже если мы не верим, что такие отношения возможны в ближайшем будущем, мы должны говорить с Россией даже в непростой ситуации, обсуждать вопросы транспарентности, сокращения рисков», — приводит агентство слова Столтенберга.

Ранее о диалоге с альянсом высказался глава МИД России Сергей Лавров. По его словам, сторонам стоит восстановить совет «Россия — НАТО», при этом контакт должен начаться с военных.

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