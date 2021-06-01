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Лавров заявил о злонамеренных планах НАТО в отношении России

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Сергей Лавров
Сергей Лавров
Фото: пресс-служба МИД РФ

У Североатлантического альянса (НАТО) есть злонамеренные планы в отношении России. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров. Его слова передает РИА Новости.

Ранее 1 июня глава МИД Германии Хайко Маас призвал альянс нарастить «политические мускулы». Сообщалось также, что Маас поддержал реформу финансирования НАТО, которую предлагает генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг, и выступил за диалог с Россией. Он при этом подчеркнул, что «мяч на стороне Москвы».

31 мая генсек НАТО заявил, что альянс хочет улучшить отношения с Россией. Политик отметил, что даже если отношения не улучшатся, Москва и НАТО должны поддерживать диалог, который становится еще важнее в условиях трудного взаимодействия сторон.

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