Россию назвали «более агрессивной внешне» страной

В НАТО назвали Россию страной, которая становится все более агрессивной во внешней политике. Об этом заявил заместитель генерального секретаря Североатлантического альянса Мирча Джоанэ. Его слова передает румынское агентство Agerpres.

«Действия России дестабилизируют, к сожалению, мы видим, что Россия становится все более репрессивной внутри с точки зрения политических оппонентов и более агрессивной внешне», — сообщил заместитель генсека. Он подчеркнул, что НАТО адаптируется под новые реалии на международной арене. Джоанэ добавил, что альянс готов защищать всех своих союзников от любой угрозы.

По его словам, Москва пристально наблюдает за действиями организации, но отказывается от переговоров. «Я лично за последний год несколько раз отправлял повторные запросы российской стороне о встрече совета Россия — НАТО. К несчастью, до настоящего времени Россия не дала положительного ответа», — сказал он. Заместитель генсека отметил, что последний запрос был отправлен несколько дней назад.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс хочет улучшить отношения с Россией. Он отметил, что даже если отношения не улучшатся, Москва и НАТО должны поддерживать диалог, который становится еще важнее в условиях трудного взаимодействия сторон.