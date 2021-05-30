Американские военные взяли штурмом завод в Болгарии во время учений НАТО

Во время учений НАТО в Болгарии произошел скандал с участием американских военных. Об этом сообщает телеканал «Россия 24».

По информации телеканала, американские солдаты, вооруженные автоматами и пулеметами, взяли штурмом завод в селе у Пловдива 11 мая, но кадры с места инцидента появились накануне. Военные ворвались в производственный цех по изготовлению оборудования для обработки оливкового масла.

Как выяснилось, завод находится рядом с военным аэродромом, на котором проходили учения. Группа вооруженных солдат перелезла через забор и начала «штурмовать» предприятие. Ворвавшись внутрь, солдаты приказали сотрудникам не двигаться и обыскали помещение. Позже они объяснили, что посчитали эту территорию частью тренировочной зоны.

Собственники цеха восприняли инцидент как унижение и обратились в суд. Кроме того, они ожидают извинений от министерства обороны. «Для меня это огромное оскорбление. Я будто какой-то террорист», «»— заявил один из владельцев завода.

Ранее стало известно, что спецназ США подготовят к войне с Россией. «Морских котиков» — основное тактическое подразделение Сил специальных операций ВМС США — будут тренировать для операций иного толка после стратегического сдвига во взгляде на их роль в американской военной доктрине. В качестве предполагаемого противника для их тренировок теперь будут выступать Россия и Китай.