Спецназ США подготовят к войне с Россией

«Морских котиков» — основное тактическое подразделение Сил специальных операций ВМС США — подготовят к операциям иного толка после стратегического сдвига во взгляде на их роль в американской военной доктрине. В качестве предполагаемого противника для их тренировок теперь будут выступать Россия и Китай.

Представители командования спецназовцев выступили перед Конгрессом США с описанием грядущих реформ: изменится структура подразделения, появятся новые стандарты и курсы для офицеров и рядовых.

«Эти изменения (...) имеют значения, потому что мы готовимся к бою против настоящих, компетентных военных сил, а не против сборища фанатиков», — отметил источник в рядах «котиков» в разговоре с Business Insider. Имеется в виду, что ранее подразделение было ориентировано, в первую очередь, на борьбу с террористическими группировками.

Ранее сообщалось, что на учениях специальных сил НАТО Trojan Footprint 21 и Black Swan 21, прошедших в начале мая, войска отрабатывали сценарии конфликта с Россией, в том числе высадку групп диверсантов в Крыму, важной «крепости» российской армии.

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