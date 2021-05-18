НАТО подготовило диверсантов для высадки в Крыму

На учениях специальных сил НАТО Trojan Footprint 21 и Black Swan 21, прошедших в начале мая, войска отрабатывали сценарии конфликта с Россией — в том числе высадку групп диверсантов в Крыму, важной «крепости» российской армии. Об этом сообщает издание Business Insider.

«Крым мог бы стать идеальной территорией для операций сил специального назначения ВМС. Команды "котиков" могут осуществлять высадку на берег, устраивать засады, проводить разведку на море и на суше, а также подводные спецоперации — например, устанавливать в океане датчики и ставить магнитные мины на вражеские корабли», — говорится в публикации.

Автор отмечает, что Крым — ключевая для вооруженных сил РФ точка, обеспечивающая защиту России на суше и в воздухе. Он также коснулся вопроса вооружений, которые российская армия развернула на полуострове со времени его присоединения к российскому государству в 2014 году.

Днем ранее сообщалось о другой точке соприкосновения Североатлантического альянса и России: глава МИД Сергей Лавров заявил, что Москва обеспокоена наступлением НАТО в Арктику и планирует поднять этот вопрос на заседании Арктического совета.

В апреле телеканал CNN заявил, что Россия якобы наращивает беспрецедентное военное присутствие и испытывает новейшее вооружение в Арктике. Издание опубликовало спутниковые снимки, из которых следует, что Россия укрепляет аэродромы и военные базы на арктическом побережье, а также стягивает в регион военную технику и истребители. В материале утверждается, что Россия преследует две цели: обезопасить север страны и запустить судоходство по Северному морскому пути.