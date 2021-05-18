В Крыму ответили на подготовку НАТО к высадке диверсантов

Страны военного альянса НАТО, специальные силы которого в ходе прошедших в начале мая учений отрабатывали высадку групп диверсантов в Крыму, могут устраивать лишь провокации, однако по-настоящему нападать не станут. Такое мнение в беседе с «Лентой.ру» выразил сенатор от региона Сергей Цеков.

«Я уверен, они могут сколько угодно тренироваться, но никогда не выполнят этого, потому что понимают, какой ответ получат. Любой здравомыслящий человек — а у них там все-таки есть здравомыслящие люди — понимает, что никакого нападения на Россию ни при каких условиях быть не может», — сказал парламентарий.

По его словам, представители альянса «только провокации могу устраивать и только к провокациям могут готовиться».

«Они прекрасно знают, что Россия первой конфликт не развяжет. Они же напасть на Россию не могут, потому что получат очень достойный и жесткий ответ, который для них закончится плачевно — в том числе и для американцев, которые сидят за океаном», — отметил собеседник «Ленты.ру».

При этом он отметил, что от военных НАТО «следует ожидать чего угодно» и при этом «держать ухо востро».

Ранее сообщалось, что на учениях специальных сил НАТО Trojan Footprint 21 и Black Swan 21, прошедших в начале мая, войска отрабатывали сценарии конфликта с Россией — в том числе высадку групп диверсантов в Крыму, важной «крепости» российской армии.