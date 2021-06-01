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Германия призвала НАТО нарастить «политические мускулы»

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Хайко Маас
Хайко Маас
Фото: Bernd von Jutrczenka / Globallookpress.com

Глава МИД Германии Хайко Маас призвал Североатлантический альянс нарастить «политические мускулы». О выступлении министра перед встречей с коллегами из НАТО сообщает Reuters.

«Автократические вызовы против альянса вырастут в следующем десятилетии. Поэтому мы должны продолжать укреплять политические мускулы НАТО, сохранять приверженность демократии и стратегически усилиться как альянс», — приводит слова дипломата ТАСС.

Сообщается также, что Маас поддержал реформу финансирования НАТО, которую предлагает генсек организации Йенс Столтенберг, и выступил за диалог с Россией. Он при этом подчеркнул, что «мяч на стороне Москвы».

Ранее 1 июня Маас ответил на просьбу президента Украины Владимира Зеленского поставить Киеву оружие: он заявил, что ситуацию в Донбассе можно решить только дипломатическими методами.

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