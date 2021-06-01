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Германия поищет общий путь с США по «Северному потоку-2»

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Хайко Маас
Хайко Маас
Фото: Kay Nietfeld / Reuters

Немецкий министр иностранных дел Хайко Маас высказался о переговорах Германии и США по вопросу строительства газопровода «Северный поток-2». Его слова передает РИА Новости.

Он сообщил, что Берлин поищет общий путь с Вашингтоном в рамках этой темы, и понадеялся, что сторонам удастся прийти к компромиссу. При этом дипломат отметил, что прийти к соглашению непросто, и произойдет это не сегодня и не завтра.

Ранее стало известно, что высокопоставленная делегация из Германии отправилась в США для обсуждения газопровода «Северный поток-2». Возглавляет немецкую делегацию помощник канцлера по внешнеполитическим вопросам Ян Хеккер и ее советник по экономическим вопросам Ларс-Хендрик Реллер.

26 мая президент США Джо Байден заявил, что американские санкции не смогут остановить строительство газопровода «Северный поток-2», поскольку оно уже практически завершено. Он также заявил, что ограничения против проекта могут быть контрпродуктивными для отношений с Европой.

16 мая канцлер Германии Ангела Меркель выступила за скорейшее завершение строительства «Северного потока-2», поскольку страна испытывает острую необходимость в газе. Почти половина импортируемого в ЕС топлива — российское.

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