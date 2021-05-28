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Украина и США обсудили противодействие «Северному потоку-2»

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Фото: Дмитрий Лельчук / РИА Новости

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и сенатор США Джони Эрнст обсудили вопросы противодействия завершению строительства «Северного потока-2». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МИД Украины.

«Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с членом Сенатского украинского кокуса конгресса США сенатором Джони Эрнст. Дмитрий Кулеба и Джони Эрнст обсудили противодействие завершению строительства "Северного потока-2"», — говорится в сообщении.

«Только сильная позиция американской стороны может остановить достройку "Северного потока-2"»,— приводятся в сообщении слова министра. По его мнению, «Северный поток-2» может не только подорвать энергетическую безопасность Украины и Европы в целом, но и непременно ухудшит ситуацию с диверсификацией поставок энергоресурсов европейским потребителям.

«Реализация этого проекта предоставит РФ возможность использовать энергетику как дополнительный инструмент гибридной войны против Запада», — заявил Кулеба.

Стороны также обсудили укрепление стратегического партнерства двух государств, отметили в МИД Украины.

Ранее в России объяснили призыв Британии ввести санкции против «Северного потока-2». По словам члена комитета Госдумы по международным делам Сергея Железняка, Британия не имеет отношения к газопроводу и вмешивается в ситуацию, чтобы продемонстрировать свою преданность США. «Таким образом английские русофобы демонстрируют, что любой международный инцидент может стать для них поводом для новых санкций против России», — заявил политик.

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