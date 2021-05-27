Главный немецкий партнер «Газпрома» покинет Россию

Немецкий энергоконцерн Uniper, главный партнер «Газпрома» в Германии, решил покинуть Россию и распродать все активы. Об этом со ссылкой на источники в отрасли сообщает Reuters.

Uniper является крупнейшим покупателем российского газа в стране, а также входит в число инвесторов газопровода «Северный поток-2». В России компания через свою «дочку» Unipro владеет пятью газовыми и угольными электростанциями. Их совокупная мощность составляет 11,2 гигаватта, это порядка четырех процентов всего энергопотребления в стране.

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По данным издания, представители Uniper провели переговоры с «ИнтерРАО», но не договорились о цене. Тем не менее поиск покупателей продолжается, принципиальное решение принято, и отменять его уже не станут. Согласно оценке, которая приводится в материале, стоимость доли Uniper в Unipro составляет 151 миллиард рублей

Поводом для решения стали планы немецкой компании по сокращению выбросов. К 2025 года она намерена закрыть большинство своих немецких угольных электростанций. Свое влияние, вероятно, оказали и определенные проблемы в России. В прошлом году в полугодовом отчете Uniper отмечала проблемы с ресурсами и производительностью труда у российского бизнеса.

Ранее сообщалось, что австрийская торговая сеть Billa, принадлежащая немецкой REWE Group, решила покинуть Россию. Магазина ретейлера «Билла Россия» проданы «Ленте», после завершения сделки бренд в России сохранять не планируется.