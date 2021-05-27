Экономика
 
Последние новости
«Совет матерей» ответил Бастрыкину на слова о вине родителей в стрельбе в Казани
У США потребовали объяснить вспышку загадочного вируса незадолго до пандемии
Посольство Белоруссии в Литве забросали бутылками с краской
Боец ЧВК и майор полиции попались на вымогательстве многомиллионной взятки
На велодорожку в Санкт-Петербурге потратят десятки миллионов рублей
Онколог назвал 12 продуктов для снижения риска возникновения рака
Песков напомнил о важности вакцинации от коронавируса
В Кремле допустили передачу арестованной в Белоруссии россиянки
Украинец получил iPhone 12 за татуировку на лице
Новости партнеров
Прослушать новость

Главный немецкий партнер «Газпрома» покинет Россию

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Globallookpress.com

Немецкий энергоконцерн Uniper, главный партнер «Газпрома» в Германии, решил покинуть Россию и распродать все активы. Об этом со ссылкой на источники в отрасли сообщает Reuters.

Uniper является крупнейшим покупателем российского газа в стране, а также входит в число инвесторов газопровода «Северный поток-2». В России компания через свою «дочку» Unipro владеет пятью газовыми и угольными электростанциями. Их совокупная мощность составляет 11,2 гигаватта, это порядка четырех процентов всего энергопотребления в стране.

По данным издания, представители Uniper провели переговоры с «ИнтерРАО», но не договорились о цене. Тем не менее поиск покупателей продолжается, принципиальное решение принято, и отменять его уже не станут. Согласно оценке, которая приводится в материале, стоимость доли Uniper в Unipro составляет 151 миллиард рублей

Поводом для решения стали планы немецкой компании по сокращению выбросов. К 2025 года она намерена закрыть большинство своих немецких угольных электростанций. Свое влияние, вероятно, оказали и определенные проблемы в России. В прошлом году в полугодовом отчете Uniper отмечала проблемы с ресурсами и производительностью труда у российского бизнеса.

Ранее сообщалось, что австрийская торговая сеть Billa, принадлежащая немецкой REWE Group, решила покинуть Россию. Магазина ретейлера «Билла Россия» проданы «Ленте», после завершения сделки бренд в России сохранять не планируется.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
«Газпром» и «Русгаздобыча» начали строительство нового мегапроекта
В «Газпроме» заявили о рекордной потребности Европы в газе
«Лента» купит «Билла Россия» и уничтожит бренд
Другие материалы рубрики
Экономика00:0124 апреля

На вес золота

Сколько на самом деле стоят продукты в супермаркетах России, Европы и остального мира? Исследование
04:2623 мая

Зоозащитники заблокировали поставки мяса для «Макдоналдс» в Британии

16:5825 мая

Главный конкурент Tesla в Китае решил удвоить производство электрокаров

16:5525 мая

За сжигание российского мусора заплатят иностранцы

Экономика00:01 2 апреля

Советский подход

Продуктовые карточки помогли выжить людям в СССР. Могут ли их ввести в России и нужно ли это?
16:3525 мая

Иностранным инвесторам разрешили приезжать в Россию вопреки коронавирусу

15:5425 мая

Рыбные деликатесы оказались угрозой планетарного масштаба

15:3325 мая

Россиянам назвали новую причину для роста цен на дешевые товары

Экономика00:01 7 апреля

Чужими руками

Компании по всему миру нашли легкий способ выхода на биржу. Он дает миллиарды, но рушит экономику
15:1025 мая

Главный защитник российского бизнеса уйдет в отставку

14:5425 мая

Производитель популярных йогуртов уйдет из России

14:3425 мая

Банк России обозвал Международный валютный фонд черепахой

Россия
Названы профессии для обязательной вакцинации от COVID-19
В Москве воссоздали исторический розарий
«Нашим детям лечь и умирать?»
В России уволили спасшего сотни детей врача Каабака. Что будет с его пациентами?
Чертежи и фотографии нереализованных советских построек теперь доступны онлайн
Все материалы
Мир
Американцы собрались помянуть Джорджа Флойда и устроили погром
Школа, парта, два ствола
Как в США борются с массовыми расстрелами и почему запреты на оружие в этом не помогают?
Названа возможная причина редкого появления Ким Чен Ына на публике
«Они ненавидят мою форму»
Почему в США протесты против расизма за год превратились в войну с полицией?
Защита россиянина по делу MH17 пожаловалась на отсутствие документов на русском
Джо БайденПутин и Байден встретятся 16 июня в Женеве
Отношения России и США, конфликты и пандемия — что обсудят президенты?
Китай назвал клеветой сообщения из США о «лабораторной утечке» COVID-19
Все материалы
Бывший СССР
Лукашенко потребовал денег за расследование инцидента с самолетом Ryanair
Дотянулся до небес
Запад вводит санкции против Белоруссии из-за ареста основателя NEXTA. Чем это грозит России?
Лукашенко обосновал высылку латвийских дипломатов белорусским суверенитетом
Россиянку Софию Сапегу арестовали в Белоруссии
Что известно о подруге основателя NEXTA и за что ей грозит 15 лет тюрьмы?
Бывший командир «Азова» рассказал о ранении создателя NEXTA в Донбассе
Задержание основателя NEXTA вызвало международный скандал
Санкции, высылка послов и первое видео c Протасевичем из СИЗО
Лукашенко предупредил недоброжелателей о мировой войне
Все материалы
Экономика
На российские стройки захотели привлекать заключенных
Отрицательный рост
Мировая экономика восстанавливается, но все вокруг дорожает. Почему так происходит?
Назван самый популярный день для телефонных мошенников
Россиян научат защите от мошенников по таксофонам
Давай на спор
Банки обещают россиянам легкие деньги. Почему доверчивые клиенты редко остаются в выигрыше?
Минтруд заявил о готовности рассмотреть предложения о рабочей четырехдневке
Все материалы
Силовые структуры
Россиянин убил подругу и смыл части ее тела в канализацию
«Я работал не за награды»
Российский полицейский раскрыл самые сложные дела. Почему теперь его хотят отправить в тюрьму?
Размахивавшего гениталиями из люка Subaru россиянина задержали
Люди особого назначения
Советские разведчики, изменившие историю. Спецпроект «Ленты.ру»
На сотрудника российской колонии завели дело о взятке
Задержанный ФСБ российский судья вынес решение за скидку на машину
Исключительные меры
В России вновь заговорили о возвращении смертной казни. Поможет ли эта мера остановить убийц?
Все материалы
Наука и техника
«Гремя огнем, сверкая блеском стали…»
Как советский трактор обратил в бегство румынскую армию
Громадная глупость Гитлера
Как успешная операция нацистов обернулась для них потерей тысяч элитных солдат
Деревня дураков
Легендарная «Обитель зла» вернулась и стала еще страшнее: Resident Evil Village
Все материалы
Спорт
Суперсерия матчей по хоккею с шайбой между сборными командами СССР и Канады, 1972 годТайна «Красной машины»
Как американцы и канадцы пытались разгадать феномен непобедимой сборной СССР по хоккею
«Я дрался с настоящим зомби»
Крушение надежд и новый чемпион: кто занял место Хабиба Нурмагомедова в UFC?
Выше головы
Советский легкоатлет положил конец господству американцев в прыжках в высоту. Почему он покончил с собой?
Ксения Макарова«Считаю себя американкой»
Дочь советских фигуристов была олимпийской надеждой России. Почему она решила уехать в США?
Все материалы
Культура
Все материалы
Интернет и СМИ
Журналистка «Би-би-си» назвала израильтян хуже Гитлера и попала под следствие
«Я дерусь ради чести»
Двое бойцов-карликов бьют по просмотрам Нурмагомедова с Макгрегором. Кто стоит за их успехом?
Познер призвал Россию сплотиться с США против Китая
Google оштрафовали в России еще на два миллиона рублей
Google оштрафовали в России за отказ удалять запрещенный контент
«Не дрейфь, мы не кусаемся»
Каким был «Флирт» — легендарный журнал о продажной любви
Все материалы
Ценности
Отравленная грудными имплантами женщина озадачила врачей необычными симптомами
Показ коллекции дизайнера Юлии Далакян на Mercedes Benz Fashion Week Russia, 2021 год«Нам просто денег не хватает»
Почему российская мода не дотягивает до мировой и когда у нее появится шанс обогнать Запад
Жениха обругали в сети за рваные шорты на свадьбе с нарядно одетой невестой
Ким Кардашьян снялась в бикини рядом с 86-летней бабушкой и рассмешила фанатов
Уго Чавес«Стыдно быть богатым»
Как президент Венесуэлы 14 лет скрывал свою роскошную жизнь от обедневшего народа
24-летняя дочь Эминема поделилась снимком в бикини
«Здесь замешаны деньги»
Как 17-летняя блогерша стала первой за тысячу лет женщиной у престола Италии
Все материалы
Путешествия
«Местные больше напоминали зверей»
Как россияне попали в самую закрытую страну мира и чуть не застряли в ней навсегда
Россия ужесточила правила въезда из-за границы
Куда можно уехать, как вернуться в Россию и сколько это стоит
«Замкнутый и всегда одинокий»
Каким был великий Магеллан, зачем он отправился в кругосветное плавание и за что был убит
Все материалы
Из жизни
В Аргентине обнаружили считавшуюся вымершей гигантскую выдру
Смертельно больная невеста вышла замуж и умерла через 12 часов
«Американцы считают, что знают все и обо всем»
История россиянки, которая со второго раза смогла переехать в Нью-Йорк
Названы последствия употребления одного огурца в день
Школьная пара поженилась спустя 22 года разлуки
Убийство по-канадски
В одном доме подряд убили отца, мать и сына. Почему их смерти до последнего никто не замечал?
Все материалы
В России стартовали продажи улучшенного Kia Mohave
Продаются три «Роллс-Ройса», принадлежавших сестре английской королевы
На аукционы выставлены машины принцессы Маргарет
Над платформой новой «Нивы» все-таки будет работать АвтоВАЗ
Неизвестные концепты Ford, которые вас поразят
Гиперкар из Need for Speed, прадед минивэнов и городской трехколесник
У Bentley Bentayga появилась «заряженная» S-версия
Kimera Evo37 — трибьют легендарному купе Lancia 037
Конструкторы-ветераны, создававшие Lancia 037, разработали рестомод
В России стартовали продажи Lada Granta с новой мультимедийной системой
Все материалы
Дом
Назад в прошлое
Француз решил построить настоящий средневековый замок. Что из этого вышло?
Королева кривой
Провокация и море бетона: как выглядят самые яркие проекты Захи Хадид
Прожиточный минимум
Какие квартиры можно купить в Москве по цене до пяти миллионов рублей
Достучаться до небес
10 самых необычных небоскребов будущего. Где их построят?
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы