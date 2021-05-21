«Газпром» начал строительство нового мегапроекта

В поселке Усть-Луга Ленинградской области началось строительство комплекса по переработке этансодержащего газа (КПЭГ). Это совместный мегапроект «Газпрома» и «Русгаздобычи». Он станет уникальным в мире кластером, объединяющим газопереработку, газохимию и сжижение природного газа, говорится в сообщении «Газпрома», на которое ссылается РИА Новости.

В церемонии начала строительства приняли участие глава «Газпрома» Алексей Миллер, гендиректор «Русгаздобычи» Константин Махов и вице-премьер России Александр Новак.

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Финансирование проекта долгое время оставалось под вопросом. Например, глава ВЭБ.РФ Игорь Шувалов в мае прошлого года не исключал, что оплатить его предложат гражданам через фонды коллективных инвестиций.

Позднее, в августе, профинансировать строительство комплекса предложили китайским инвесторам. Проект был представлен на заседании рабочей группы межправительственной комиссии по инвестиционному сотрудничеству России и Китая.

Совокупная стоимость проекта, по предварительным оценкам, достигает 2,4 триллиона рублей, которые должны в равных долях вложить «Газпром» и «Русгаздобыча». Предполагается, что комплекс позволит «Газпрому» выдержать конкуренцию на европейском рынке в том случае, если трубопроводные поставки сократятся.