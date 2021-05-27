В России объяснили призыв Британии ввести санкции против «Северного потока-2»

Член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк объяснил призыв Великобритании ввести санкции против «Северного потока-2». Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, Британия не имеет отношения к газопроводу и вмешивается в ситуацию, чтобы продемонстрировать свою преданность США. Он назвал заявление британских властей полнейшим абсурдом. «Таким образом английские русофобы демонстрируют, что любой международный инцидент может стать для них поводом для новых санкций против России, которая не имеет никакого отношения к случившемуся», — заявил политик.

Железняк добавил, что заявления Лондона наглядно демонстрируют, на что на самом деле направлены усилия Запада в отношении России и Белоруссии — на максимальное сдерживание и попытку изоляции.

Депутат также добавил, что ситуацию вокруг принудительной посадки лайнера ирландского лоукостера Ryanair в Минске и задержания находившегося на борту создателя Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича следует рассматривать с учетом всех объективных обстоятельств. Он также отметил, что необходимо принять аргументы и доказательства белорусской стороны, а «не огульно политизировать ситуацию, угрожающую интересам миллионов граждан и стабильности в регионе».

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Ранее глава МИД Британии Доминик Рааб допустил введение санкций против газопровода «Северный поток-2» после принудительной посадки лайнера Ryanair в Минске и задержания Протасевича. По его словам, британское правительство изучит такую возможность и проведет консультации с партнерами, чтобы узнать, какие дальнейшие шаги они планируют предпринять.

23 мая самолет авиакомпании Ryanair, следовавший по маршруту Афины — Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщений о минировании, поступивших из аэропорта Минска. Для сопровождения самолета был поднят истребитель МиГ-29 ВВС Белоруссии. Сразу после приземления белорусские силовики задержали находившегося на борту Протасевича. Данные о взрывных устройствах на борту лайнера не подтвердились. На родине Протасевича обвиняют в создании экстремистского формирования и призывах к массовым беспорядкам после президентских выборов в августе 2020 года.